В отношении окружения Шойгу начали проводить проверки Bloomberg
После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» в отношении окружения министра обороны России Сергея Шойгу начали проводить проверки, сообщает Bloomberg.
Источник издания назвал ситуацию «вакуумом власти»: положение близких к Путину кадров сильно подорвано, однако громких отставок в ближайшее время не будет.
При этом среди российских элит усилилось сомнение в том, что Путин контролирует ситуацию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!