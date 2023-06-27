После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» в отношении окружения министра обороны России Сергея Шойгу начали проводить проверки, сообщает Bloomberg.

Источник издания назвал ситуацию «вакуумом власти»: положение близких к Путину кадров сильно подорвано, однако громких отставок в ближайшее время не будет.

При этом среди российских элит усилилось сомнение в том, что Путин контролирует ситуацию.