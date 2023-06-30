Генерал Милли о скорости контрнаступления ВСУ

Медленные темпы контрнаступления ВСУ не удивляют военных в США, потому что настоящая война отличается от того, что на бумаге. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По его словам, то, что контрнаступление происходит медленнее, чем предполагали другие люди, его совсем не удивляет. Он подчеркнул, что происходит медленное и постепенное продвижение ВСУ.

"Украина борется за свою жизнь, конечно, что это происходит немного медленно, но это часть природы войны", - добавил генерал.