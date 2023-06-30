Россия вербует граждан Казахстана на войну в Украине

На территории Казахстана зарегистрировали попытки вербовки местных жителей на территорию России для участия в войне против Украины. Об этом сообщает прокуратура Костанайской области Казахстана.

"В нашем регионе были зарегистрированы попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте в Украине", - заявили в прокуратуре.

Силовики напомнили, что эти действия запрещены Конституцией Казахстана, международно-признанными правовыми документами, участницей которых является Казахстан. Гражданам Казахстана, которые отправятся воевать против Украины, может грозить наказание вплоть до 10 лет тюрьмы.