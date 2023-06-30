Лукашенко ответил на важные вопросы о ЧВК «Вагнер»: Не переживайте!

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в Беларуси – это благо. Они воевали по всему миру за нормальную цивилизацию, сообщает БелТА.

"Сейчас (не из Беларуси) раздули и раздувают эту проблему ЧВК "Вагнер" – частной военизированной компании "Вагнер". Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди", - сказал Лукашенко.

"Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор, помните, как мы "33 богатыря", по-моему, в 2020 году задерживали здесь, под Минском. Мы их с богом отпустили. И они с тех пор благодарны нам. И за Батьку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию", - отметил белорусский президент.