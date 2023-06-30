Рубинян: власти Армении не откажутся от повестки мира
Власти Армении не откажутся от повестки мира, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян, комментируя требование «парламента карабахских сепаратистов» о прекращении переговоров с Азербайджаном.
«Позиция Армении заключается в том, что единственным системным решением стоящих перед нами проблем в сфере безопасности является мир в регионе. Мы приняли повестку мира, с ней мы участвовали и победили на выборах, и мы не откажемся от этой повестки. Если мы хотим регионального мира и стабильности, мира вокруг нашей страны, то нужно продолжать переговоры. А «власти Арцаха» имеют право на свое мнение», - сказал Рубинян.