Лукашенко объяснил, зачем ему ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что его стране никогда не придется применять ядерное оружие, однако оно должно быть, передает БЕЛТА.

"И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас в Беларуси в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", — сказал Лукашенко.

"Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие - это плохо, делайте наоборот", - отметил он.