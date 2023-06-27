Зеленский сделал заявление о контрнаступлении
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ хотят показать результаты на поле боя перед предстоящим саммитом НАТО в Литве 11 июля. Об этом он сказал в интервью RTVE.
"До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни", – отметил президент.
Зеленский признал, что планы ВСУ начать контрнаступление против России замедлились в последние месяцы: "Проливные дожди продолжаются очень долго, и это замедлило некоторые процессы".
"Этой осенью мы начали контрнаступление, и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием… Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии... Мы очень осторожны в этом отношении… Быстрые вещи не всегда безопасны… Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи человек, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее… Между тем и людьми самое важное – это люди", – заявил Зеленский.