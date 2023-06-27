Зеленский сделал заявление о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ хотят показать результаты на поле боя перед предстоящим саммитом НАТО в Литве 11 июля. Об этом он сказал в интервью RTVE.

"До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни", – отметил президент.

Зеленский признал, что планы ВСУ начать контрнаступление против России замедлились в последние месяцы: "Проливные дожди продолжаются очень долго, и это замедлило некоторые процессы".