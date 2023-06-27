Лавров: Запад готов к ядерной войне с Россией

Ряд руководителей западных стран готовы к ядерной войне с Россией. Об этом говорит их агрессивная риторика. Так глава МИД России Сергей Лавров оценил вероятность ядерного конфликта между Россией и Западом в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Лавров напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о готовности «без колебаний нажать на красную кнопку», а командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхарц заявил, что страны НАТО должны быть готовы к применению ядерного оружия. Он также указал на слова экс-министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, напомнившего о наличии ядерного оружия у Франции.

«Они готовы к ядерной войне, а президент России Владимир Путин должен это понимать. Они упорно, ежедневно на весь мир грозят России (ядерной державе) стратегическим поражением», — подчеркнул он.