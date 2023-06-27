В США оценили прогресс контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Украины уже получило определенные успехи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

Американский чиновник заявил, что Вашингтон продолжит регулярно контактировать с Киевом и оказывать поддержку, чтобы убедиться, что у него есть все необходимое.

"Они держат нас в курсе, и мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им в контрнаступлении, будь то путем учений - а как вы знаете, они все еще проходят обучение на уровне бригад - через дополнительные средства и, конечно, советами и информацией", - объяснил Кирби.