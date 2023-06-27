О чем договорились европейские лидеры?
Над повесткой дня саммита Европейского Союза, завершившегося 30 июня в Брюсселе, довлели события, которые произошли в России в минувшие выходные, и ход войны в Украине, передает Deusche Welle.
Как отмечает немецкое издание, Евросоюз пообещал обнародовать свои гарантии безопасности для Киева перед саммитом НАТО и готовит решения по использованию замороженных активов РФ на восстановление Украины.
Свои намерения о дальнейшей политической, военной и финансовой поддержке Украины ЕС зафиксировал в специальном решении, скрепленном подписями 27 европейских лидеров. Однако в тексте этого решения о гарантиях безопасности Украине упоминается достаточно обтекаемо. Согласно тексту документа, ЕС и его государства-члены "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе".
Гарантии безопасности для Украины были не единственной сложной темой для европейских лидеров. Использование российских денег, а именно замороженных активов Центробанка РФ - юридическая проблема, которую в ЕС пытаются решить уже достаточно длительное время.
Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что для того, чтобы ЕС смог определить и согласовать способ конфискации замороженных российских активов и использования их для финансирования восстановления Украины, нужно время.