О чем договорились европейские лидеры?

Над повесткой дня саммита Европейского Союза, завершившегося 30 июня в Брюсселе, довлели события, которые произошли в России в минувшие выходные, и ход войны в Украине, передает Deusche Welle.

Как отмечает немецкое издание, Евросоюз пообещал обнародовать свои гарантии безопасности для Киева перед саммитом НАТО и готовит решения по использованию замороженных активов РФ на восстановление Украины.

Свои намерения о дальнейшей политической, военной и финансовой поддержке Украины ЕС зафиксировал в специальном решении, скрепленном подписями 27 европейских лидеров. Однако в тексте этого решения о гарантиях безопасности Украине упоминается достаточно обтекаемо. Согласно тексту документа, ЕС и его государства-члены "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе".