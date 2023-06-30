Новое видео: армянские сепаратисты перевозят вооружение под прикрытием русских солдат
В распоряжении редакции haqqin.az оказались кадры, на которых члены незаконных армянскихх вооруженных формирований при сопровождении российских миротворцев, перевозят оружие по дороге Ханкенди – Кяркиджахан.
На кадрах видны микроавтобус УАЗ, чуть поодаль от него автомобиль российских миротворцев. Рядом с УАЗом стоят двое сепаратистов. Микроавтобус, котором находятся лица в военной форме, едет в сопровождении российских миротворцев.