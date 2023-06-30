Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:20

Итоги 44-дневной войны, закрепленные в пресловутом Трехстороннем соглашении, вошедшем в историю, как Московский пакт об окончании боевых действий в Карабахе, обусловили трансформацию 30-летней армяно-азербайджанской распри в новый вялотекущий, перманентный и довольно острый конфликт, который вновь разгорается с новой силой. Трехстороннее соглашение и последовавший за ним Московский процесс теряет свою правовую силу. В первую очередь, по той причине, что Армения, а вслед за ней Россия сделали все для делегимитизации соглашения.

Главные пункты обязывающего стороны конфликта к миру соглашения так и остались невыполненными. По условиям Трехстороннего соглашения, Армения была обязана вывести из новой зоны ответственности вступивших в регион российский войск свой экспедиционный корпус численностью 10 тысяч военнослужащих. Какой же смысл в пребывании так называемых российских миротворцев, допустивших нахождение и даже разрастание численности военнослужащих армянской армии? Зачем пришли русские, если не ушли армяне? Армянское политическое руководство при каждом удобном случае обвиняет Азербайджан в торпедировании Трехстороннего соглашения, в то самое время, когда сама Армения наряду с Россией разрушают архитектуру Московского процесса. Что говорить, если по сей день не претворен в жизнь еще один основополагающий пункт о реализации «Зангезурского коридора» - пути сообщения Азербайджана с Нахчыванской автономией? Трехстороннее соглашение об окончании 44-дневной войны потеряло свою политическую значимость и правовую силу. Соглашения от 10 ноября де-факто больше не существует. И Азербайджан со спокойной совестью умывает руки. Армения с Россией сорвали диалектику и эволюцию мирного процесса. В регионе формируется качественно иная ситуация, с новой силой между сторонами разрастается воинствующий антагонизм.

Непростую, почти взрывоопасную ситуацию усугубляет циничная политика Еревана: декларируя признание территориальной целостности Азербайджана, правительство Пашиняна прибегает к гнусным и подлым военно-политическим инсинуациям, подталкивая азербайджанскую армию к жестким ответным действиям – нанесению точечных ударов с целью сдерживания и недопущения трансформации военных провокаций в широкую диверсионную войну. А 10-тысячная группировка армянских войск – лучшее подспорье для продолжения диверсионной войны, к тому же этот корпус по-прежнему встроен в систему вооруженных сил Армении, придерживается принципа единого командования под началом Генштаба Армении, использует логистическую систему и боевые ресурсы Еревана, да и финансируется за счет бюджета все еще воюющей страны. За последние несколько месяцев азербайджанская армия, действуя на опережение, дважды прибегла к превентивной спецоперации. Несколько дней назад во время вспыхнувших боевых действий, азербайджанские военнослужащие ликвидировали еще 5 непрошенных гостей – военнослужащих из Еревана.