Французские власти задействовали 45 тысяч полицейских и бронетехнику для обеспечения порядка в четвертую ночь беспорядков из-за убийства полицейским подростка, сообщает BBC.

Участники беспорядков поджигают здания и автомобили, врываются в магазины по всей стране, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, в одном из пригородов которого - Нантере - и погиб 17-летний подросток.

По предварительным данным, несовершеннолетний Наэль М., алжирец по происхождению, во вторник утром был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.

С тех пор каждую ночь французские города охватывают беспорядки.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен утверждает, что обстановка этой ночью намного спокойнее, чем накануне.

Во время ночного визита в департамент Ивелин к западу от Парижа он заявил, что масштаб беспорядков стал гораздо меньший, а в некоторых районах ситуация «чрезвычайно спокойная».

Одновременно поступают сообщения о повсеместном хаосе в городах по всей Франции. МВД сообщило, что число задержанных превысило 470. Накануне были арестованы более 900 человек.