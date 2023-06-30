Четвертая ночь беспорядков во Франции видео
Французские власти задействовали 45 тысяч полицейских и бронетехнику для обеспечения порядка в четвертую ночь беспорядков из-за убийства полицейским подростка, сообщает BBC.
Участники беспорядков поджигают здания и автомобили, врываются в магазины по всей стране, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, в одном из пригородов которого - Нантере - и погиб 17-летний подросток.
По предварительным данным, несовершеннолетний Наэль М., алжирец по происхождению, во вторник утром был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.
Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.
С тех пор каждую ночь французские города охватывают беспорядки.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен утверждает, что обстановка этой ночью намного спокойнее, чем накануне.
Во время ночного визита в департамент Ивелин к западу от Парижа он заявил, что масштаб беспорядков стал гораздо меньший, а в некоторых районах ситуация «чрезвычайно спокойная».
Одновременно поступают сообщения о повсеместном хаосе в городах по всей Франции. МВД сообщило, что число задержанных превысило 470. Накануне были арестованы более 900 человек.