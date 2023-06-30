Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров

Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма, а также начать переговоры с Москвой, пишет Washington Post.

По данным газеты, поездка состоялась в июне.

«Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой», - говорится в публикации издания.