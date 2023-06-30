Министр призвал воспитывать образованные кадры

Важно использовать необходимые ресурсы формирования образованного человека и образованного общества, сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на полуфинальном этапе конкурса «Восхождение».

Он отметил, что за последние 30 лет в Азербайджане произошли радикальные изменения во всех сферах: «Большая часть наших граждан родилась до обретения независимости.

Я думаю, что независимость - это самая важная ценность для победителей конкурса. Для сохранения независимости необходимы образованные, умелые и, самое главное, квалифицированные кадры. Немаловажным фактором является и их своевременное признание в обществе».