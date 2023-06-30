Дерзкая операция «Моссада» в Иране главная тема

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Работа израильских спецслужб традиционно окутана плотной завесой тайны, и «Моссад» как самая знаменитая из них никогда даже не комментирует свои операции. В этот же раз было не просто сделано исключение, в «Моссаде» нарочно выпустили заявление, из которого публика смогла узнать об успешной акции похищения в Иране киллера, который должен был выполнить заказ на убийство израильских граждан.

На распространенном видео мужчина, которого идентифицировали как Юсефа Шахабази Абассалилу, рассказывает на фарси агенту «Моссада» о том, как он проник в контролируемый Турцией Северный Кипр, оттуда нелегально пробрался на юг острова, где должен был ликвидировать неназванного израильского бизнесмена, фотографию которого и адрес прислал ему его куратор из Корпуса стражей исламской революции.

Израиль тем самым показывает иранцам, что у него есть неограниченные возможности наказывать их за злоумышления против своей страны и израильских граждан

Киллер рассказывает, что планировал, улучив момент, убить израильтянина на пустынной дороге. Он изучил свою цель, сфотографировал место его жительства, но внезапно покинул Кипр и вернулся в Иран, поскольку ощутил опасное внимание местной полиции. Но, как видим, люди из «Моссада» достали его и там.

Пытаясь найти объяснение, почему в этот раз в «Моссаде» решили рассказать о своей операции, называют два резона.

Во-первых, Израиль заинтересован продемонстрировать всему миру и США в первую очередь, что Иран остается государством, которое занимается террористической деятельностью за границей. Это важное обстоятельство следует учитывать, пытаясь возобновить переговоры о перезаключении ядерной сделки: ядерные амбиции Ирана – не единственная претензия к Тегерану.

Во-вторых, Израиль тем самым показывает иранцам, что у него есть неограниченные возможности наказывать их за злоумышления против своей страны и израильских граждан. Как говорится в заявлении «Моссада»: «Мы достанем любого, кто занимается террором в отношении евреев и Израиля где бы то ни было в мире, включая территорию Ирана».

Далеко не все результаты своей работы «Моссад» обнародует и комментирует, и можно лишь предполагать интенсивность контртеррористической деятельности по противодействию Ирану

В прошлом году публиковались предупреждения в отношении израильских граждан в Турции о грозящей им опасности со стороны Ирана, а турецкие спецслужбы позже сообщали о задержании подозреваемых с оружием, снабженным глушителями.

Пресса публиковала также аудиозапись, сделанную израильскими агентами на территории Ирана, где удалось захватить и допросить двух сотрудников Корпуса стражей исламской революции, один из которых имел причастность к подготовке покушения на израильского дипломата в Турции, американского генерала в Германии и журналиста во Франции.

Очевидно, далеко не все результаты своей работы «Моссад» обнародует и комментирует, и можно лишь предполагать интенсивность контртеррористической деятельности по противодействию Ирану. В ее эффективности сомневаться не приходится.