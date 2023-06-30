Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:16

Работа израильских спецслужб традиционно окутана плотной завесой тайны, и «Моссад» как самая знаменитая из них никогда даже не комментирует свои операции. В этот же раз было не просто сделано исключение, в «Моссаде» нарочно выпустили заявление, из которого публика смогла узнать об успешной акции похищения в Иране киллера, который должен был выполнить заказ на убийство израильских граждан. На распространенном видео мужчина, которого идентифицировали как Юсефа Шахабази Абассалилу, рассказывает на фарси агенту «Моссада» о том, как он проник в контролируемый Турцией Северный Кипр, оттуда нелегально пробрался на юг острова, где должен был ликвидировать неназванного израильского бизнесмена, фотографию которого и адрес прислал ему его куратор из Корпуса стражей исламской революции.

Киллер рассказывает, что планировал, улучив момент, убить израильтянина на пустынной дороге. Он изучил свою цель, сфотографировал место его жительства, но внезапно покинул Кипр и вернулся в Иран, поскольку ощутил опасное внимание местной полиции. Но, как видим, люди из «Моссада» достали его и там. Пытаясь найти объяснение, почему в этот раз в «Моссаде» решили рассказать о своей операции, называют два резона. Во-первых, Израиль заинтересован продемонстрировать всему миру и США в первую очередь, что Иран остается государством, которое занимается террористической деятельностью за границей. Это важное обстоятельство следует учитывать, пытаясь возобновить переговоры о перезаключении ядерной сделки: ядерные амбиции Ирана – не единственная претензия к Тегерану. Во-вторых, Израиль тем самым показывает иранцам, что у него есть неограниченные возможности наказывать их за злоумышления против своей страны и израильских граждан. Как говорится в заявлении «Моссада»: «Мы достанем любого, кто занимается террором в отношении евреев и Израиля где бы то ни было в мире, включая территорию Ирана».