Зеленский назвал потери «вагнеровцев»
Украинские бойцы нанесли колоссальные потери «вагнеровцам» во время боев на востоке, уничтожив около 21 тыс. наемников, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Феномен «Вагнера», такого же террористического, как и российская армия, очень важен для понимания некоторых вещей. Самая мощная группа была в Восточной Украине и использовала пленных для нападений. Они были такими сильными, потому что у них не было другого выбора, кроме как атаковать», - рассказал украинский президент.
Как отметил Зеленский, «вагнеровцы» не имели выбора кроме как нападать, поскольку в случае отказа по ним открывали огонь другие наемники: «В этом был секрет их силы. Между тем остальные российские военные немотивированы и слабее наших воинов».
По его словам, «вагнеровцы» делились на две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, которые использовались в качестве пушечного мяса.
«Наши войска уничтожили 21 000 из них и ранили 80 000. Это колоссальные потери, но они дают представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил. В нашем случае наши люди мотивированы, потому что они, их дети и родители хотят выжить», - добавил украинский лидер.
Он добавил, что уничтожение такого большого количества наемников также является частью контрнаступления.
«Что касается «Вагнера», то теперь мы знаем, что они едут в Беларусь и могут создавать угрозы. Если они захотят сформировать из этих преступников наступательный кулак или диверсионные группы для действий на польских границах, мы узнаем об этом вскоре», - отметил Зеленский.