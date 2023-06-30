Зеленский назвал потери «вагнеровцев»

«Феномен «Вагнера», такого же террористического, как и российская армия, очень важен для понимания некоторых вещей. Самая мощная группа была в Восточной Украине и использовала пленных для нападений. Они были такими сильными, потому что у них не было другого выбора, кроме как атаковать», - рассказал украинский президент.

Как отметил Зеленский, «вагнеровцы» не имели выбора кроме как нападать, поскольку в случае отказа по ним открывали огонь другие наемники: «В этом был секрет их силы. Между тем остальные российские военные немотивированы и слабее наших воинов».

По его словам, «вагнеровцы» делились на две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, которые использовались в качестве пушечного мяса.

«Наши войска уничтожили 21 000 из них и ранили 80 000. Это колоссальные потери, но они дают представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил. В нашем случае наши люди мотивированы, потому что они, их дети и родители хотят выжить», - добавил украинский лидер.

Он добавил, что уничтожение такого большого количества наемников также является частью контрнаступления.

«Что касается «Вагнера», то теперь мы знаем, что они едут в Беларусь и могут создавать угрозы. Если они захотят сформировать из этих преступников наступательный кулак или диверсионные группы для действий на польских границах, мы узнаем об этом вскоре», - отметил Зеленский.