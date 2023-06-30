Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 12:00

Haqqin.az сообшил о громкой операции израильской службы внешней разведки «Моссад» на территории Ирана. Как стало известно, еврейские бойцы невидимого фронта захватили агента КСИР, планировавшего на Кипре теракт против граждан Израиля. В ходе допроса захваченный агент, Юсеф Шахбази Аббасалили, признался, что задание совершить теракты на Кипре он получил от высокопоставленного члена КСИР. Судя по сообщениям прессы, жертвами теракта, планировавшегося спецслужбами Ирана, было несколько израильтян, работающих на Кипре. Среди них бизнесмен, занимающийся недвижимостью, а также руководители религиозной школы «Хабад». Однако с помощью агентов израильской внешней разведки план покушения был раскрыт, и правоохранительные органы Кипра задержали террористов.

Сообщается, что, помимо иранцев, среди арестованных были также граждане Пакистана. Напомним, что в сентябре 2021 года «Моссад» совместно с органами безопасности Кипра предотвратил на острове убийство миллиардера израильского происхождения и еще нескольких бизнесменов, арестовав агента КСИР Орхана Асадова, этнического азербайджанца с паспортом гражданина России, а также несколько его подручных родом из Пакистана и Ливана. Что же касается последней попытки КСИР, то «Моссад» опубликовал видео допроса этого человека, говорящего на фарси с отчетливым азербайджанским акцентом. Юсеф Шахбази Аббасалили сообщил на допросе сотрудникам спецслужбы, что оружие и инструкции для убийства он получил от высокопоставленного сотрудника Корпуса стражей исламской революции. Аббасалили признался, что должен был убить на Кипре нескольких израильтян, но, почувствовав за собой слежку, сбежал в Иран.

«Моссад» утверждает, что полученная от Аббасалили информация, позволила ликвидировать опасное террористическое «гнездо» на Кипре. Как пишут израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники во внешней разведке, помимо граждан Ирана, в состав кипрской агентурной сети КСИР входили также пакистанцы и местные жители. На допросе Аббасалили назвал имя своего куратора. Это - Хасан Шуштери-заде, высокопоставленный оперативник в отделе внешней разведки Корпуса стражей исламской революции. «Шустери-заде сказал мне, что я должен ехать на Северный Кипр, откуда мне помогут перейти на южную часть острова, - рассказал, в частности, Аббасалили. - Он добавил, что там находится пакистанская группа, которая хорошо зарекомендовала себя в предыдущих операциях. Я ответил, что постараюсь выполнить задание». Прибыв на Кипр, Аббасалили забрал оружие, которое было спрятано в заранее оговоренном месте, получил от Шустери-заде через WhatsApp детальную информацию о целях и приступил к выполнению задания, установив дистанционное наблюдение за «целями».