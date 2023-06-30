На фоне успешных боевых действий Вооруженных сил Украины и значительных потерь в живой силе у российских войск наблюдается увеличение случаев дезертирства в рядах россиян. Об этом сообщает в своей сводке Генштаб ВСУ.

В частности, ведомство утверждает, что 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка, Запорожской области, отказались участвовать в боевых действиях и самовольно покинули боевые позиции.

Также Генштаб ВСУ отмечает, что отказники вывели из строя имеющееся у них вооружение.

Кроме того, в сводке говорится, что за прошедшие сутки россияне совершили 8 ракетных и 58 авиаударов, а также более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой, подчеркнули в Генштабе.