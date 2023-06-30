Зеленский: Россия хочет устроить радиоактивную катастрофу

У РФ есть планы спровоцировать утечку радиоактивных веществ, это часть их стратегии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вероятность аварии на Запорожской АЭС.

В интервью изданию El Mundo Зеленский подчеркнул, что риск подрыва существует, и даже если станцию передадут под контроль МАГАТЭ, россияне могут подорвать ее дистанционно.

«Конечно, есть риск взорвать ее. Некоторые эксперты говорят, что взрыв охлажденных реакторов не возымеет последствий, другие говорят, что это не так. Фактом является то, что станция заминирована, и Агентство по атомной энергии подтверждает это.

Нашей разведке известно, что на объекте есть взрывчатка и 5000 российских военных с тяжелым вооружением. Разведке известно, что у РФ есть планы спровоцировать утечку радиоактивных веществ, это часть их стратегии по заморозке войны, чтобы создать еще больше оружия, а затем снова попытаться стереть нас с лица земли».