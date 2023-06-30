Созданы условия для вывоза в Армению тел двух солдат, уничтоженных в ходе операции «Месть-2», проведенной азербайджанской армией 28 июня, Ерванда Тадевосяна и Самвела Торосяна.

Сообщается, что тела убитых военных сопровождали их родственники. Они были вывезены в Армению через ППП «Лачин».

Процесс был осуществлен 1 июля при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Отметим, что в ходе операции «Месть-2» были уничтожены 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований, включая двоих армянских военнослужащих.