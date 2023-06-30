Глава украинской делегации: В Армении много российских политиков

Украина как страна, страдающая от крупномасштабного вторжения, поддерживает процесс, который мог бы восстановить международно признанные границы Азербайджана, создать долгосрочные отношения между Баку и Ереваном и в целом мир на Южном Кавказе, заявил глава украинской делегации в ОБСЕ Никита Потураев, выступая на заседании п остоянного комитета п арламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере.

Говоря о предложении провести следующее заседание ПА ОБСЕ осенью в Ереване, он отметил, что это могло бы способствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. «Опять же, мы поддерживаем и высоко оцениваем роль ОБСЕ в установлении долгосрочного мира между двумя странами», - сказал он.

Вместе с тем, глава делегации также выразил обеспокоенность по поводу места проведения заседания. «Мы будем обдумывать вопрос участия на встрече в Ереване.

Во-первых, мы с трудом представляем свое участие на одном мероприятии со значительным российским и белорусским представительством. Во-вторых, мы должны задуматься о вопросе обеспечения безопасности всех членов украинской делегации на такой встрече», - сказал глава украинской делегации.

Он выразил сожаление о том, что в Армении, учитывая тяжелую политическую ситуацию, наличествует значительная группа российских политиков, которые «могут доставить массу проблем».

«В Армении много так называемых хороших русских, там также находятся 2 военные базы российской армии, если я не ошибаюсь»,- добавил Потураев.