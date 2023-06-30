Медведев: Исчезнут все дуды, моравецкие…

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал просьбу Польши о размещении на своей территории ядерного оружия.

«С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним.

Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном). Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…», - написал Медведев.