Армяне Карабаха беспрепятственно пересекают границу

Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана продолжают беспрепятственно проходить пограничный пропускной пункт (ППП) «Лачин».

Карабахские армяне в любое время суток могут беспрепятственно использовать пограничный ПП. Созданы все условия для их комфортного прохождения пункта пропуска в обоих направлениях.

Процедура проверки проводится в условиях взаимопонимания, отмечается в информации.