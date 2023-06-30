Армяне Карабаха беспрепятственно пересекают границу
Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана продолжают беспрепятственно проходить пограничный пропускной пункт (ППП) «Лачин».
Карабахские армяне в любое время суток могут беспрепятственно использовать пограничный ПП. Созданы все условия для их комфортного прохождения пункта пропуска в обоих направлениях.
Процедура проверки проводится в условиях взаимопонимания, отмечается в информации.
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