Летним вечером в Green City Resort & Residence прошло очередное мероприятие в концепции She’s Mercedes, организаторами которого выступили генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане «Avtokapital-Azərbaycan» MMC совместно с официальными дилерами Mercedes-Benz «Autostar Kaukasus GmbH Azərbaycan» MMC и «Abşeron Avtomobil Mərkəzi» MMC. Главной идеей проекта She’s Mercedes является объединение в сообщество успешных и талантливых женщин - энергия, творчество и новые идеи, которыми они могут делиться при встрече.

Именно эти женщины являются нашими вдохновителями, и для них состоялась эта встреча!

Главным событием вечера стал показ новой детской коллекции BG store, героинями подиума стали модели детского агентства «Little models» под руководством Фахрии Алескерзаде. Гости также остались в восторге от живой музыки, оформления и программы мероприятия. Бокалы авторских коктейлей Martini, а также мороженное с Baileys и фотосессия усилили замечательное послевкусие.

Милые женщины, сияйте, будьте успешны и любимы!

До встречи She’s MERCEDES!

Партнерами мероприятия выступили: Martini, Baileys, Heritage и Lenovo.