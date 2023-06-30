Евроигры: кикбоксер Фарид Агамогланов вышел в финал, сборная Азербайджана по дзюдо проиграла Франции обновлено 13:29
К сожалению, в 1/8 финала сборная Азербайджана по дзюдо проиграла Франции – 0:4.
Зато есть радостные новости с соревнований по кикбоксингу. Там Фарид Агамогланов (63,5 кг, фулл-контакт) победил в полуфинале норвежца Милтона Америко Барриоса Галаррету и вышел в завтрашний финал, где его соперником будет итальянец Дамиано Сальвато Трамонтана.
*** 13:19
Сегодня, в предпоследний день Европейских игр в Польше, Азербайджан представлен в трех видах спорта.
В городке Крыниа-Здруй будут разыграны медали командного чемпионата Европы по дзюдо, вписанного в календарь Евроигр. Сборная Азербайджана отправилась на соревнования не основным составом.
В первом раунде азербайджанским дзюдоистам удалось одержать победу над Чехией – 4:1.