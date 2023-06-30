Спецпредставитель Байдена по Ирану сливал секретные документы? скандальный вопрос
Роберт Мэлли, специальный представитель президента США по Ирану, отстранен со своего поста и отправлен в неоплачиваемый отпуск.
Как сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, с начала года в Госдепартаменте США ведется официальное расследование по факту утечки секретных материалов, в котором, в частности, фигурирует имя Мэлли.
По словам представителя Госдепартамента, доступ Мэлли к конфиденциальной информации был приостановлен из-за подозрений в «ненадлежащем обращении с секретными документами».
«Мне сообщили, что мой допуск к секретным документам находится на рассмотрении, - сказал Мэлли в интервью CNN. - Никакой дополнительной информации мне не представили, но я ожидаю, что в ближайшее время расследование будет решено положительно. Пока же я в отпуске».
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер подтвердил CNN, что дипломат находится в отпуске, хотя несколькими часами ранее утверждал, что Мэлли по-прежнему является спецпосланником по Ирану.
«Роб Мэлли находится в отпуске, а Авраам Пейли исполняет обязанности специального посланника по Ирану и руководит работой Госдепа в этой области», — сказал Миллер в интервью CNN в четверг днем.
Отметим, что Роберт Мэлли играл ключевую роль в усилиях США по возрождению ядерной сделки с Ираном — одной из наиболее сложных внешнеполитических проблем, с которыми столкнулась администрация Байдена после решения бывшего президента Трампа выйти из этого соглашения. Мэлли также активно участвовал в переговорах по освобождению американцев, незаконно задержанных в Иране.
В то же время, как сообщили CNN два источника во внешнеполитическом ведомстве США, Госдепартамент усилил собственное расследование в отношении Мэлли, допустившего ряд просчетов в работе с документами. В результате, в течение последних двух месяцев допуск Роберта Мэлли к работе с секретной информацией был приостановлен.
Те же источники сообщили, что не располагают сведениями о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленного дипломата.
По утверждению CNN, в последние месяцы Мэлли, по-видимому, продолжал играть заметную роль в работе по освобождению задержанных в Иране американцев. В частности, он поддерживал регулярные контакты с семьями задержанных, разговаривая с ними, буквально, на прошлой неделе.
Мэлли также встречался в начале этого года с послом Ирана в ООН, но неясно, происходили ли эти встречи до или после того, как его разрешение на работу с конфиденциальными документами было приостановлено.
Сообщается также, что Мэлли работал над портфолио по Ирану еще при администрациях Клинтона и Обамы. Причем во времена президентства Барака Обамы он был частью дипломатической переговорной группы, которая помогла разработать ядерную сделку с Ираном. Именно Мэлли был выбран тогда мишенью для американских «ястребов», назвавших его «сторонником Ирана».
И последняя деталь, которой CNN завершил свой репортаж: как выясняется, Роберт Мэлли дружил с нынешним госсекретарем США Энтони Блинкеном еще с подросткового возраста, когда оба учились в одном классе школы для детей дипломатических представителей в Париже.