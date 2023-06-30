Как сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, с начала года в Госдепартаменте США ведется официальное расследование по факту утечки секретных материалов, в котором, в частности, фигурирует имя Мэлли.

Роберт Мэлли, специальный представитель президента США по Ирану, отстранен со своего поста и отправлен в неоплачиваемый отпуск.

По словам представителя Госдепартамента, доступ Мэлли к конфиденциальной информации был приостановлен из-за подозрений в «ненадлежащем обращении с секретными документами».

«Мне сообщили, что мой допуск к секретным документам находится на рассмотрении, - сказал Мэлли в интервью CNN. - Никакой дополнительной информации мне не представили, но я ожидаю, что в ближайшее время расследование будет решено положительно. Пока же я в отпуске».

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер подтвердил CNN, что дипломат находится в отпуске, хотя несколькими часами ранее утверждал, что Мэлли по-прежнему является спецпосланником по Ирану.

«Роб Мэлли находится в отпуске, а Авраам Пейли исполняет обязанности специального посланника по Ирану и руководит работой Госдепа в этой области», — сказал Миллер в интервью CNN в четверг днем.

Отметим, что Роберт Мэлли играл ключевую роль в усилиях США по возрождению ядерной сделки с Ираном — одной из наиболее сложных внешнеполитических проблем, с которыми столкнулась администрация Байдена после решения бывшего президента Трампа выйти из этого соглашения. Мэлли также активно участвовал в переговорах по освобождению американцев, незаконно задержанных в Иране.