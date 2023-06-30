Азербайджанская делегация сомневается в своей безопасности в Ереване

Азербайджанская делегация в ПА ОБСЕ выразила сомнения, что в случае проведения осенней сессии в Ереване, безопасность ее членов будет гарантирована, заявил руководитель азербайджанской делегации в Парламентской А ссамблее ОБСЕ Азай Гулиев, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере во время обсуждения предложения о проведении осенней сессии в Ереване.

Глава делегации Азербайджана рассказал об инциденте в Ереване 14 апреля этого года на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике, где был сожжен азербайджанский флаг на глазах у всего стадиона, где среди зрителей был и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Столкнувшись с международным давлением, Армения заключила виновника под стражу, но тут же отпустила без предъявления каких-либо обвинений, и, что еще хуже, общество прославляло этого человека... Азербайджанские спортсмены вынуждены были покинуть страну без участия в соревнованиях», - сказал он.

Гулиев призвал ОБСЕ убедиться в том, что в случае проведения сессии в Ереване будет полностью обеспечена безопасность азербайджанской делегации: «Я надеюсь, что до принятия решения будут тщательно рассмотрены все эти вопросы».