На горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в результате селя в селе Демирчи Тертерского района из-за дождей в беспомощном положении оказались 2 человека.

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные-спасатели Тертерской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате принятых мер были спасены и эвакуированы в безопасную зону Юсиф Гараев, 1958 года рождения, и Мушкюназ Гараева, 1960 года рождения.

Кроме того, в результате подтопления в селе Азад Геранбойского района ряда частных домов и дворов силы Аранского регионального центра МЧС и Государственной службы пожарной охраны были направлены на место происшествия для принятия необходимых мер. В настоящее время принимаются необходимые меры по ликвидации последствий дождей.

МЧС еще раз призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с продолжающейся нестабильной погодой в стране.