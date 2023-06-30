Украина ввела санкции против грузинской авиакомпании

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 192 физических лиц и 291 компании. В список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Ограничения против перевозчика были введены на фоне возобновления полетов в Россию. Санкции введены и против основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили.

Ограничения будут действовать в течение 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, запрет полетов и транзита через территорию Украины, аннулирование лицензий и других разрешений.

10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией.

16 мая Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию. Недовольные таким решением граждане Грузии выходили на протесты и требовали отменить прямое авиасообщение с Россией.