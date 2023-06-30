Премьер Испании в Киеве ФОТО; ВИДЕО
Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу прибыл в Киев, сообщают украинские СМИ.
Санчес уже выступил в Верховной Раде. В ходе выступления он пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн.
Также Санчес планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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