Орбан: Сильные останутся, слабые погибнут

Весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы.

«Мы живем во времена, когда весь мир сотрясается до основания. Мы не являемся исключением, поскольку эпицентр землетрясения находится рядом с нами. По соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают наши границы.

Вот почему должны быть сильными наша страна, правительство, армия и правоохранительные органы. Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны каждый день укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы», - заявил глава венгерского правительства.

Обращаясь к будущим первокурсникам, Орбан призвал их «быть сильными, потому что правосудие мало чего стоит без силы». Он также отметил, что количество преступлений в Венгрии неуклонно сокращается, сейчас она, «возможно, стала самой безопасной страной в Европе». «Мы гордимся этим», - сказал Орбан.