Данилов намекнул на «демонтаж» России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что война и внутренние конфликты вскоре приведут к «демонтажу» Российской Федерации и выходу из ее состава некоторых республик.

«1 июля исполняется 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. То, что начиналось как попытка ремонта т. н. Российской Федерации, вскоре закончится ее демонтажом», - написал Данилов в своем Facebook.

Он также перечислил, какие народы могут выйти из состава России.

«Народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского «Зеленого Клина», национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава России и образование независимых и суверенных государств», - подчеркнул Данилов.

При этом он выразил мнение, что все это произойдет «демократическим путем и без внешнего влияния».