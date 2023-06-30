Какое требование выдвинул Азербайджан на трехдневных переговорах? главное на этот час
Хотя в результате трехдневных переговоров дипломатических делегаций Азербайджана и Армении во главе с министрами иностранных дел двух стран в Арлингтоне (пригород Вашингтона) была достигнута «договоренность по ряду пунктов», до достижения мира на Южном Кавказе еще далеко.
Об этом, в частности, сказано в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, отметившего, что стороны «не достигли согласия по основным пунктам документа об урегулировании отношений и достижении мира».
Внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана также заявили, не вдаваясь в подробности, что по ряду ключевых вопросов позиции Еревана и Баку требуют дальнейшей работы.
Позже пресс-секретарь МИД Армении сообщил армянской службе «Радио Свобода», что стороны пока не достигли согласия относительно делимитации границ, отвода от них войск, а также создания «механизма международного диалога» между властями Азербайджана и карабахскими армянами.
Сразу же следует отметить, что позиция Баку по этим вопросам предельно ясна: Азербайджан не принимает предложение армянской стороны о делимитации границ на основе карт 1975 года, а также отвергает создание какого-либо международного механизма диалога в вышеупомянутом формате.
Как заявил накануне переговоров в Арлингтоне министр иностранных дел Джейхун Байрамов, азербайджанская сторона не намерена предоставлять какие-либо дополнительные гарантии безопасности армянским жителям Карабаха сверх тех, которые уже даны.
Армянский политолог Тигран Григорян считает, что даже если бы в Арлингтоне стороны договорились еще по нескольким пунктам текста мирного соглашения, сам факт отсутствия консенсуса по двум этим вопросам подтверждает, что до мира в регионе еще очень далеко.
При этом, по мнению армянского политолога, по сравнению с предыдущими раундами переговоров заявления американской стороны были на сей раз куда более сдержанными. Если после состоявшихся в мае трехсторонних переговоров Энтони Блинкен утверждал, что мирное соглашение «очень близко», то теперь в Вашингтоне признают наличие ряда сложных вопросов, договориться по которым будет нелегко.
Григорян отметил, что на этот раз переговоры проходили на фоне эскалации напряженности в Карабахе, что не могло не сказаться на переговорном процессе.
«По большому счету, - отметил армянский политолог, - содержание основного посыла Азербайджана сводилось к следующему: «Если вы не примете наши условия за столом переговоров, мы навяжем эти условия на земле». А второй посыл заключался в том, что «армия обороны» (имеются в виду незаконные формирования сепаратистов в Карабахе - ред.) должна быть разоружена».
Григорян отметил, что вопрос разоружения армянских сил в Карабахе был одним из важнейших на переговорах в Арлингтоне. По его словам, Азербайджан выдвинул его в качестве предварительного условия переговоров.
Армянский политолог считает, что Азербайджан пытается добиться выполнения всех своих требований, тогда как подписанный на таких условиях мир будет де-факто означать для Армении безоговорочную капитуляцию. По словам Тиграна Григоряна, если США, выступающие посредником в переговорах, попытаются оказать давление на Азербайджан, чтобы смягчить его требования, мирный диалог рискует оказаться сорванным, поскольку делегация Азербайджана покинет стол переговоров.
Ранее haqqin.az уже писал, что очередная эскалация в Карабахе, начавшаяся за сутки до переговоров в США, может обернуться решением Азербайджана провести в зоне ответственности российских миротворческих сил спецоперацию для «зачистки» вооруженных формирований сепаратистов.
Официальный Баку, неоднократно заявлявший, что не позволит незаконным армянским формированиям продолжать свою «деятельность» на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам, настаивает на их полном разоружении и выводе из Карабаха без каких-либо предварительных условий.