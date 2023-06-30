Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:25

Хотя в результате трехдневных переговоров дипломатических делегаций Азербайджана и Армении во главе с министрами иностранных дел двух стран в Арлингтоне (пригород Вашингтона) была достигнута «договоренность по ряду пунктов», до достижения мира на Южном Кавказе еще далеко. Об этом, в частности, сказано в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, отметившего, что стороны «не достигли согласия по основным пунктам документа об урегулировании отношений и достижении мира».

Внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана также заявили, не вдаваясь в подробности, что по ряду ключевых вопросов позиции Еревана и Баку требуют дальнейшей работы. Позже пресс-секретарь МИД Армении сообщил армянской службе «Радио Свобода», что стороны пока не достигли согласия относительно делимитации границ, отвода от них войск, а также создания «механизма международного диалога» между властями Азербайджана и карабахскими армянами. Сразу же следует отметить, что позиция Баку по этим вопросам предельно ясна: Азербайджан не принимает предложение армянской стороны о делимитации границ на основе карт 1975 года, а также отвергает создание какого-либо международного механизма диалога в вышеупомянутом формате. Как заявил накануне переговоров в Арлингтоне министр иностранных дел Джейхун Байрамов, азербайджанская сторона не намерена предоставлять какие-либо дополнительные гарантии безопасности армянским жителям Карабаха сверх тех, которые уже даны.