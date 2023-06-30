Макрона раскритиковали за слова о видеоиграх
Лидер французской правоцентричной партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о роли видеоигр в уличных протестах и беспорядках в стране.
«На данный момент Макрон обвиняет видеоигры, которые «одурманили бунтовщиков»! С таким уровнем анализа беспорядки закончатся нескоро», - написал Филиппо в своем твиттере.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые молодые люди копируют жестокие видеоигры, которые «одурманили» их, и призвал родителей не пускать их на улицы. Также французский лидер заявил о необходимости ужесточить цензуру в стране, сообщает AFP.