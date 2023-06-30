Абдоллахиан решил обсудить в Баку сожжение Корана
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Таха, в котором резко осудил сожжение Корана в Швеции.
Абдоллахиан призвал ОИС созвать экстренное заседание в Баку, где вскоре пройдет встреча участников Движения неприсоединения, чтобы обсудить оскорбление Корана.
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