Гиркин: В России все висит на волоске

Во время мятежа Пригожина Россия была на волоске от того, чтобы рухнуть в хаос, заявил экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).

«Вы что думаете, если бы Пригожин ворвался в столицу (Москву), в России произошла бы лишь смена власти, и все бы продолжалось по-прежнему?

Ничего подобного. Россия бы свалилась в смуту такого уровня, что даже 1917 год мог бы показаться цветочками, молчу уже про 1991. По одной простой причине – хаос и смута в условиях войны, внешней войны и угрозы иностранной интервенции в любой момент, при наличии уже, наверное, 15-20 миллионов «инокультурных» граждан (т.е. мигрантов) - с разрывом логистических связей и соответственно прекращением централизованного снабжения – все это способно было бы уничтожить крупнейшие городские центры (России) примерно за неделю. Привести их (крупные города) в состояние полного разгрома и самого натурального голода.

Особенно с учетом того, как повела себя центральная власть в России в момент пригожинского мятежа. Они все удрали из Москвы. Все! Включая нашего президента (президента России Владимира Путина). Удрал командующий Росгвардии, господин Золотов, который тут павлиный хвост распускал. Неизвестно куда подевался Дмитрий Медведев. Кто-то говорит, что он не удрал потому, что напился в хлам. Не знаю, его было ни видно, ни слышно. Удрали очень многие.

Насколько я знаю, в Москве осталось лишь руководство ФСБ, которое и вело переговоры с Пригожиным через Лукашенко – Патрушев и Бортников. Как мы можем рассчитывать на то, что эти люди, эти трусливые мокрицы, смогут обеспечивать порядок в экстренной ситуации. Никак не смогут. Все висит на волоске, и пригожинский мятеж это продемонстрировал ярче некуда», - сказал Гиркин.