Армянские власти не отвечают на звонки сепаратистов

Должностные лица Армении больше не отвечают на звонки сепаратистов в Карабахе. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор армянского издания Hetq Эдик Багдасарян.

«Говорил с двумя разными «карабахскими чиновниками». Были в крайнем отчаянии, не от того, что заканчиваются продукты питания, лекарства, а от того, что должностные лица Армении больше не отвечают на их звонки.

В прошлом все ведомства имели тесные связи друг с другом, любой вопрос быстро решался. Сейчас на звонки просто не отвечают», - написал Багдасарян.