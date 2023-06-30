Премьер Греции рассчитывает помириться с Турцией

Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите в Вильнюсе даст возможность пересмотреть содержание греко-турецких отношений и наметить пути сближения, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после завершения работы Европейского совета в Брюсселе, ее транслировал телеканал ERT.

«Это будет первая встреча, которую я проведу с президентом Эрдоганом после переизбрания нас обоих.

Следовательно, мы находимся в начале наших сроков правления с сильным, свежим, народным мандатом. И это - возможность пересмотреть контекст греко-турецких отношений. Наметить путь сближения, но без отхода Греции от своих красных линий, о чем я много раз публично говорил», - сказал Мицотакис, отвечая на вопрос, следует ли ожидать какого-либо ощутимого результата или пути к достижению большего взаимопонимания.

По словам Мицотакиса, в выводах Европейского совета был пункт об отношениях между Европейским союзом и Турцией, который поддержала Греция, и который выражает надежду на то, что рамки европейско-турецких отношений будут перестроены на новой основе.