Агентство ОМС об обязательной диспансеризации детей почти официоз
В профилактические медицинские обследования, гарантируемые пакетом услуг обязательного медицинского страхования в Азербайджане, входят обязательная диспансеризация детей и регулярное обследование полости рта у детей. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана (ОМС).
Обследования по первичной медико-санитарной помощи проводятся бесплатно в поликлиниках или центрах здоровья семьи, в которых они зарегистрированы. Профилактические обследования служат периодическому контролю здоровья детей, раннему выявлению возможных заболеваний, своевременному привлечению к лечению до его развития и предотвращению заболевания.
Обязательная диспансеризация детей до 18 лет
Обязательная диспансеризация осуществляется согласно ведомости обследования, утвержденной с учетом возраста и состояния здоровья детей. Дети в возрасте до 3 лет обследуются несколько раз в течение года, а дети в возрасте от 3 до 18 лет - один раз в год. Следует отметить, что обследования 3-летних детей врачом-педиатром проводятся через каждые 6 месяцев.
Обследование детей осуществляется врачом-педиатром, офтальмологом, оториноларингологом (ЛОР-врачом), врачом-невропатологом, логопедом и стоматологом. В ходе профилактического обследования детей оказываются услуги по осмотру разных органов и систем, в частности нервной системы, выявлению динамики веса и врожденных пороков развития, проверке речи, осанки, слуха, зрения, ушей, носа, горла, контролю физического и психического развития ребенка и прочие медицинские услуги.
В случае возникновения необходимости выдаются направления на обследование-лечение к соответствующему врачу-специалисту. На диспансерное обследование дети приводятся по вызову врача. Ответственность за привод детей в медицинское учреждение и выполнение указаний медработников в связи с диспансеризацией несут их родители или иные законные представители.
Регулярное обследование полости рта у детей
Санация (обследование) полости рта в раннем возрасте - метод обследования, направленный на агитацию гигиены полости рта, обучающий детей правильному уходу за зубами, стимулирующий своевременную явку на обследование зубов, не боясь врача и стоматологических инструментов и, как следствие, оказывающий положительное влияние на общее здоровье детей.
Санация ротовой полости у детей проводится семейным врачом, участковым педиатром, участковым терапевтом. В ходе обследования семейный врач/участковый педиатр/участковый терапевт оценивает развитие зубов в соответствии с возрастной физиологией ребенка, проводит санацию полости рта в связи с какой-либо болезнью (язвы - стоматит, афтозные язвы, гингивит - воспалительное заболевание десен и т.д.).
В соответствии с объемом и качеством медицинской помощи, которая должна оказываться детям, проходящим обязательную диспансеризацию, обследование ротовой полости проводится 1 раз в год врачом-стоматологом, врачом-хирургом, логопедом. При этом проводится своевременное выявление дефектов молочных зубов у детей 2-летнего возраста, обследование зубочелюстной системы у детей 3-летнего возраста, своевременное обнаружение дефектов зубов у детей в возрасте 4-5 лет, обследование в связи с образованием кариеса у учащихся 1-6-х классов и санация полости рта у учащихся 7-11-х классов.
Фундамент большинства заболеваний и случаев инвалидности закладывается в детском возрасте. С учетом этого одним из приоритетных направлений первичной медико-санитарной помощи является своевременное выявление и предотвращение факторов риска, способствующих заболеваниям среди детей, раннее выявление детей с острыми и хроническими заболеваниями, их лечение и взятие под контроль. С этой точки зрения для охраны здоровья детей, обеспечения их нормального физического развития рекомендуется своевременное профилактическое обследование.