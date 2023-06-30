Жаля Агазаде, собкор 16:33

В профилактические медицинские обследования, гарантируемые пакетом услуг обязательного медицинского страхования в Азербайджане, входят обязательная диспансеризация детей и регулярное обследование полости рта у детей. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана (ОМС). Обследования по первичной медико-санитарной помощи проводятся бесплатно в поликлиниках или центрах здоровья семьи, в которых они зарегистрированы. Профилактические обследования служат периодическому контролю здоровья детей, раннему выявлению возможных заболеваний, своевременному привлечению к лечению до его развития и предотвращению заболевания.

Обязательная диспансеризация детей до 18 лет Обязательная диспансеризация осуществляется согласно ведомости обследования, утвержденной с учетом возраста и состояния здоровья детей. Дети в возрасте до 3 лет обследуются несколько раз в течение года, а дети в возрасте от 3 до 18 лет - один раз в год. Следует отметить, что обследования 3-летних детей врачом-педиатром проводятся через каждые 6 месяцев. Обследование детей осуществляется врачом-педиатром, офтальмологом, оториноларингологом (ЛОР-врачом), врачом-невропатологом, логопедом и стоматологом. В ходе профилактического обследования детей оказываются услуги по осмотру разных органов и систем, в частности нервной системы, выявлению динамики веса и врожденных пороков развития, проверке речи, осанки, слуха, зрения, ушей, носа, горла, контролю физического и психического развития ребенка и прочие медицинские услуги. В случае возникновения необходимости выдаются направления на обследование-лечение к соответствующему врачу-специалисту. На диспансерное обследование дети приводятся по вызову врача. Ответственность за привод детей в медицинское учреждение и выполнение указаний медработников в связи с диспансеризацией несут их родители или иные законные представители. Регулярное обследование полости рта у детей Санация (обследование) полости рта в раннем возрасте - метод обследования, направленный на агитацию гигиены полости рта, обучающий детей правильному уходу за зубами, стимулирующий своевременную явку на обследование зубов, не боясь врача и стоматологических инструментов и, как следствие, оказывающий положительное влияние на общее здоровье детей.