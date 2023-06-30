Классическая азербайджанская музыка в Будапеште, фильм о Ходжалы в Париже… они о нас
Дом Азербайджана в Будапеште и посольство Азербайджана в Венгрии организовали при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой концерт классической музыки и выставку по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
В грандиозном мероприятии, проведенном в Музыкальной академии Ференца Листа, знаменитый венгерский симфонический оркестр «Солнок», талантливая вокалистка Сельджан Насибли в сопровождении народного артиста Азербайджанской Республики Ялчина Адыгезалова исполнили произведения великих азербайджанских композиторов Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи и Асафа Зейналлы, а также венгерского автора Бела Бартока и Джакомо Пуччини.
На концерте присутствовали представители офиса премьер-министра Венгрии, Национальной ассамблеи, министерств иностранных дел и торговли, обороны, экономического развития и культуры, других государственных структур и аккредитованного в Будапеште дипломатического корпуса, представители местной общественности и медиа, а также члены азербайджанской диаспоры, азербайджанские студенты, обучающиеся в Венгрии.
На мероприятии был показан документальный фильм, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Посол Тахир Тагизаде говорил о роли выдающегося государственного деятеля в развитии азербайджанской государственности, отметил, что дальновидная политика продолжается под руководством президента Ильхама Алиева. T.Taгизаде также подчеркнул успешную деятельность Фонда Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой в области пропаганды в мире азербайджанской культуры.
Концерт сопровождался бурными аплодисментами участников мероприятия. После концерта гостям была представлена выставка фотоснимков, отражающих основные этапы двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией.
А в парижском кинотеатре “Les 7 Parnassisens” в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялась демонстрация азербайджанского документального фильма “Бесконечный коридор” и презентация книги французского адвоката Жана Эммануэля Медины “Панантропическое сближение после столкновения цивилизаций”.
В мероприятии, организованном Ассоциацией друзей Азербайджана (АДА) во Франции при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие известный французский фотожурналист Реза Дегати, советник посольства Азербайджана во Франции по политическим вопросам Нигяр Гусейнова, заместитель заведующего отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Орхан Керимов, представители дипломатического корпуса, местной общественности, продюсеры фильма, деятели науки, журналисты и наши соотечественники.
Поприветствовав участников мероприятия, член правления АДА Жером Беган проинформировал гостей о первой Карабахской войне, ходжалинском геноциде, являющимся одной из самых кровавых трагедий этой войны.
Было отмечено, что документальный фильм “Бесконечный коридор”, подготовленный литовским режиссером Андреасом Брокасом в рамках кампании “Справедливость к Xoджалы!”, проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, дублирован на французский язык при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. Подчеркнуто, что таким образом можно будет довести ходжалинскую трагедию до более широкой аудитории, показать ее в различных франкоязычных странах.
Затем состоялась демонстрация документального фильма “Бесконечный коридор”, посвященного ходжалинскому геноциду.
Мероприятие продолжилось презентацией книги французского адвоката Жана Эммануэля Медины “Панантропическое сближение после столкновения цивилизаций”, посвященной ходжалинскому геноциду. Автор подробно проинформировал гостей о книге, напечатанной в издательстве “Кяпаз” во Франции. Он сказал, что французы длительное время получали информацию о ходжалинском геноциде на иностранных языках, в том числе из англоязычных источников. Тогда как очень важно, чтобы они были проинформированы о таком кровавом событии, как ходжалинская трагедия, на родном языке, большое значение представляет правильный анализ причин ходжалинской резни, таких как они есть, и доведение их до французских граждан. Адвокат констатировал, что данная резня не является геноцидом христиан против азербайджанцев, как это утверждает ряд зарубежных источников. Он заявил, что ходжалинская трагедия – это геноцид, совершенный непосредственно на почве посягательства и нападения на суверенитет Азербайджана.
В ходе мероприятия с гостями был проведен обмен мнениями и представлена широкая информация о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой.
По окончании встречи им были подарены книги с автографом Жана Эммануэля Медины.
Напомним, что в документальном фильме “Бесконечный коридор” Ричард Лапаитис, являвшийся 23 года назад военным корреспондентом, осветил нагорно-карабахский конфликт и акт кровавого геноцида. Oн встретился с людьми, выжившими во время массовой расправы в Ходжалы, и выслушал душераздирающие рассказы тех, кто в поисках спасения в “бесконечном коридоре” под обстрелом армян потерял близких. Автор фильма также побеседовал с организаторами и зачинщиками этого геноцида – армянскими военными командирами. Oни поделились суждениями, говоря о своей жестокой стратегии нападения. Сюжет фильма построен на реальных событиях, на основе воспоминаний людей, переживших эти адские страдания, ставших непосредственными свидетелями массовой расправы.
Продюсеры фильма – Андреас Брокас и обладатель престижной премии “Grammy Award” Геральд Рафшун. Фильм удостоен ряда премий, а также номинаций “Лучший смонтированный документальный фильм” на Миланском международном кинофестивале 2015 года, “Лучший документальный фильм" на Мадридском международном кинофестивале на Тенерифе 2015 года и других наград.