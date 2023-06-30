Рамиль Алиев, собкор 16:41

Дом Азербайджана в Будапеште и посольство Азербайджана в Венгрии организовали при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой концерт классической музыки и выставку по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева. В грандиозном мероприятии, проведенном в Музыкальной академии Ференца Листа, знаменитый венгерский симфонический оркестр «Солнок», талантливая вокалистка Сельджан Насибли в сопровождении народного артиста Азербайджанской Республики Ялчина Адыгезалова исполнили произведения великих азербайджанских композиторов Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи и Асафа Зейналлы, а также венгерского автора Бела Бартока и Джакомо Пуччини.

На концерте присутствовали представители офиса премьер-министра Венгрии, Национальной ассамблеи, министерств иностранных дел и торговли, обороны, экономического развития и культуры, других государственных структур и аккредитованного в Будапеште дипломатического корпуса, представители местной общественности и медиа, а также члены азербайджанской диаспоры, азербайджанские студенты, обучающиеся в Венгрии. На мероприятии был показан документальный фильм, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Посол Тахир Тагизаде говорил о роли выдающегося государственного деятеля в развитии азербайджанской государственности, отметил, что дальновидная политика продолжается под руководством президента Ильхама Алиева. T.Taгизаде также подчеркнул успешную деятельность Фонда Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой в области пропаганды в мире азербайджанской культуры. Концерт сопровождался бурными аплодисментами участников мероприятия. После концерта гостям была представлена выставка фотоснимков, отражающих основные этапы двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией. А в парижском кинотеатре “Les 7 Parnassisens” в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялась демонстрация азербайджанского документального фильма “Бесконечный коридор” и презентация книги французского адвоката Жана Эммануэля Медины “Панантропическое сближение после столкновения цивилизаций”.

В мероприятии, организованном Ассоциацией друзей Азербайджана (АДА) во Франции при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие известный французский фотожурналист Реза Дегати, советник посольства Азербайджана во Франции по политическим вопросам Нигяр Гусейнова, заместитель заведующего отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Орхан Керимов, представители дипломатического корпуса, местной общественности, продюсеры фильма, деятели науки, журналисты и наши соотечественники. Поприветствовав участников мероприятия, член правления АДА Жером Беган проинформировал гостей о первой Карабахской войне, ходжалинском геноциде, являющимся одной из самых кровавых трагедий этой войны. Было отмечено, что документальный фильм “Бесконечный коридор”, подготовленный литовским режиссером Андреасом Брокасом в рамках кампании “Справедливость к Xoджалы!”, проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, дублирован на французский язык при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. Подчеркнуто, что таким образом можно будет довести ходжалинскую трагедию до более широкой аудитории, показать ее в различных франкоязычных странах.