Если «Вагнер» в составе примерно 80 тыс. человек с огромным трудом за несколько месяцев взял один райцентр (Бахмут), потеряв 20 тыс. человек убитыми и 20 тыс. ранеными, то не стоит ожидать, что оставшиеся наемники возьмут Киев, заявил экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).

«Для того чтобы наступать на Киев, надо на территории Беларуси разместить 250-300 тыс. военнослужащих, в дополнение уже к имеющимся», - заявил Стрелков.

Сепаратист также выразил свое недовольство тем, что президент России Владимир Путин не наказал мятежного главу «Вагнера» Евгения Пригожина.

«Путин демонстрирует свое полное бессилие и показывает, что так можно. Пробуйте, ребята, пробуйте еще. А если не получится – вам ничего не грозит», - сказал он.