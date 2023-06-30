Хагани Баширов - известный финансист. Один из фигурантов громкого дела Международного банка Азербайджана, глава компании VES Consultancy LLC в Люксембурге... На протяжении долгих лет западная и азербайджанская пресса обвиняла Х.Баширова в размещении активов главного азербайджанского банка в офшорах и в причастности к разграблению миллиардов...

Однако все обвинения Х.Баширов встречал молчанием. Наконец, финансист согласился ответить на вопросы азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева и пролить свет на белые пятна истории азербайджанской финансовой системы. По собственному признанию Баширова, это его первое и последнее интервью...