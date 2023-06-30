Баскетболистки «Нефтчи» сыграют в Израиле против нидерландок, литовок и венгерок

Завтра в Н е тан и и (Израиль) стартует девятый этап женской серии FIBA по баскетболу 3x3.

В нем примет участие азербайджанская команда «Нефтчи». Наши баскетболистки, ставшие победительницами четвертого этапа в Шуше, выступят в группе «B» вместе со сборными Нидерландов, Литвы, а также венгерским клубом «Дьер».

Первый матч будет сыгран завтра в 18:25 по бакинскому времени против нидерландок.

В группе «А» сыграют сборные Китая, Чехии, Израиля и китайский клуб «Юаньда».

Победители групп напрямую выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в стыковых матчах.