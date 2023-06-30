В армянском сегменте интернета выложили удостоверения личности уничтоженных в Карабахе в ходе операции «Месть-2», проведенной азербайджанской армией 28 июня, Ерванда Тадевосяна и Самвела Торосяна, пытаясь выдать их за представителей «местного ополчения».

Однако, на фотографиях видно, что данные паспорта являются армянскими, а в свидетельстве о рождении имеется герб Армении.