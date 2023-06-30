На место происшествия были незамедлительно направлены водолазы Государственной службы контроля над маломерными судами и спасания на водах МЧС.

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) «112» поступила информация о том, что в Шамкирском водохранилище тонет человек.

Кроме того, на горячую линию министерства поступила информация о том, что человек находится в беспомощном состоянии после падения со скалы в овраг в селе Илису Гахского района.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что Мирза Абдуллазаде, 1993 года рождения, упал со скалы в овраг глубиной 10 м, и ему угрожает опасность.

В результате спецоперации, проведенной пожарными и спасателями, гражданин был извлечен из оврага и передан бригаде скорой медицинской помощи.