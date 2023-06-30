Путин был на вечеринке в день мятежа

Президент России Владимир Путин во время мятежа частной военной компании «Вагнер» не стал отказываться от поездки на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, пишет журналист Михаил Зыгарь в колонке для New York Times со ссылкой на источники в окружении главы российского государства.

По его данным, Путин наблюдал за праздником выпускников с яхты своего друга, миллиардера Юрия Ковальчука.

«Фестиваль проходил в субботу, 24 июня. И, несмотря на то, что Пригожин днем был на подступах к Москве, Путин вылетел в Петербург, чтобы не пропустить шоу, во время которого парусники с алыми парусами проходят по Неве под залпы фейерверков. Ничто, даже вооруженное восстание, не удержало бы его от любимой вечеринки», - утверждает Зыгарь.

По словам журналиста, Путин никогда не пропускает мероприятия на яхтах.

Источники Зыгаря считают поездку первого лица в Петербург на фоне вооруженного мятежа «самым ярким свидетельством того, что президент оторван от реальности». Как отмечает журналист, Путин по-прежнему уверен, что у него все под контролем, а мятеж ЧВК «Вагнер» не повлиял на политическую ситуацию в России, но это не так: «Мало того, что атмосфера вокруг Путина стала принципиально иной, так еще и растет аппетит к переменам - даже среди приближенных к президенту. Многие, с кем я разговаривал, считают, что путинская система правления просто не протянет долго», - рассказывает Зыгарь.