Россияне сжигают тела погибших круглосуточно

Россияне пытаются скрыть огромные потери на украинском фронте, сжигая тела погибших, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба, на территории Бердянского порта сейчас круглосуточно работает один из мобильных крематориев. В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих.

«Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что кремация погибших российских военнослужащих производится без их идентификации и учета.