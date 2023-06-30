Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало граждан страны воздержаться от поездок во Францию.

«Принимая во внимание погромы во Франции, вызванные жестоким убийством полицией подростка алжирского происхождения, массовое насилие со стороны полиции, гражданское неповиновение, отсутствие возможности властей предпринять адекватные шаги, а также дальнейшее усиление расистских тенденций, гражданам Азербайджана рекомендуется воздерживаться от посещения Франции без крайней необходимости, а посещающие должны проявлять крайнюю осторожность.

Граждан Азербайджана, находящихся в настоящее время во Франции, просим соблюдать правила безопасности», - говорится в сообщении МИД.