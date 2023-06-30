23-28 июня в Тиране, Албания, прошла 27-я Балканская юношеская олимпиада по математики (JBMO). Азербайджанские школьники, успешно выступив на Олимпиаде, завоевали 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Так, Давуд Тарвердили, учащийся 8 класса Сумгаитской профильной гимназии по естественным наука завоевал серебряную медаль, а Рафига Гамбарова, ученица 8 класса Бакинского химико-биологического республиканского лицея, Агшин Новрузов, ученик 9 класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном и восьмиклассники того же лицея Фархад Гусейнов и Турал Мусеибзаде завоевали бронзовые медали.

Отметим, что азербайджанские школьники участвуют в данной олимпиаде с 2010 года. На сегодняшний день они завоевали 54 медали, в том числе 3 золотые, 22 серебряные и 29 бронзовых медалей.